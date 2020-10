Un régal. Ce fut un régal que cette Flèche Brabançonne!

Les coureurs se sont battus comme de vrais chiffonniers sur les 50 derniers kilomètres. Alaphilippe déchainé. Van Der Poel orgueilleux, qui ne voulait manifestement pas s’en laisser imposer par le Français. Ces deux-là se sont tirés la bourre et se sont livrés à un mano-à-mano splendide pendant plus d’une heure.

Derrière, ben les autres essayaient tant bien que mal de suivre. Au final, seul un remarquable Benoit Cosnefroy a pu accompagner les deux super-stars du peloton. Beau geste d’Alaphilippe en haut de l’avant-dernière difficulté, à 11 kms de la ligne: voyant son compatriote Cosnefroy juste derrière à quelques longueurs, il a temporisé le temps de le laisser rentrer.

Michal Kwiatkowski, lui, n’a pas pu rentrer et déclarait, à l’arrivée, que ca avait été sa plus difficile course de l’année, c’est dire. Kwiatko s’est retrouvé dans le groupe de chasse derrière, ou la Bahrain-Merida avec Dylan Teuns roulait fort pour essayer de ramener Sonny Colbrelli sur la tête de course. Sans succès.

Ca s’est finalement joué au sprint à trois, un sprint lancé par Cosnefroy qui n’avait rien à perdre. Erreur de Van Der Poel qui s’est laissé enfermer, et qui n’a donc pas pu exprimer toute sa puissance, la ligne arrivant trop vite. Van Der Poel était très, très déçu à l’arrivée et… je pense un peu blessé dans son orgueil! Battre le champion du monde, ça aurait eu de la gueule en effet…

Je peux déjà vous dire que VDP va être revanchard sur les Flandriennes, à commencer dimanche prochain sur Gent-Wevelgem. Il est remonté, Mathieu!

Enfin le clou, Alaphilippe qui est passé à deux doigts de refaire le coup de la Doyenne, levant encore une fois un peu trop tôt les bras… Va vraiment falloir dire à Marion de ne plus venir sur la ligne d’arrivée…!

À noter la 5e place de Warren Barguil, qui aura décidément tourné autour d’un beau résultat en cette fin de saison. Le temps passe cependant…

Bref, un délice hier matin devant le stream. Un bon moment.

La suite, c’est dimanche prochain sur Gent-Wevelgem, une autre belle classique prisée des coureurs.

Le Giro

Encore Ganna, un autre jeune qui atomise ces jours-ci…

Pour le général, statut quo pour le moment entre les trois favoris. On attend désormais la 9e étape.

