Flèche Brabançonne: les Quick Step pris en défaut

Pas sûr de la tactique employée par les Quick Step dans le final hier de la Flèche Brabançonne.

Que Vakoc revienne avec Tim Wellens sur le porte-bagage à l’entrée du dernier kilomètre va encore: étant un bon finisseur, il permettait aux Quick Step de se retrouver devant à trois coureurs, un effectif plus intéressant pour battre Sonny Colbrelli qui était, jusque là, l’homme à battre puisque meilleur sprinter du petit groupe.

Bien joué aussi de Vakoc qui a attaqué dès le contact, créant une course de mouvement. Il aurait toutefois été préférable qu’un autre Quick Step attaque (il y en avait déjà deux devant, soit Devenyns et de Plus), Vakoc allant aussi assez vite au sprint. Si un autre Quick Step avait attaqué, Vakoc aurait pu souffler un peu dans les roues, n’ayant pas à travailler devant, et ainsi préparer son sprint.

Malheureusement, la relance de Vakoc au contact n’aura condamné qu’un seul coureur, soit Laurens de Plus de sa propre équipe…

Seconde erreur, Vakoc s’est beaucoup trop déporté sur sa droite en amorçant son sprint, permettant à Colbrelli de se dégager. Juste avant, ce dernier semblait bien enfermé derrière Devenyns et Vakoc. Si ces deux là avaient gardé une ligne plus tendue, je pense que Colbrelli aurait été “légalement” gêné par Devenyns et aurait perdu de précieux km/h pour son sprint.

Bref, les Quick Step étaient trois hier dans le final, et n’ont pu gagner. Ca fait quand même un peu désordre!

Ceci étant, sachons reconnaitre la domination actuelle de l‘équipe Quick Step sur de nombreuses courses. C’est fou, c’est des nouveaux coureurs presque chaque fois! Récemment sur le Tour du Pays Basque par exemple, on a vu un David de la Cruz à la fête, maintenant c’est Vakoc et Devenyns, c‘était Yves Lampaerts il y a quelques temps, bref, la profondeur et le succès de cette équipe Quick Step (sans compter Alaphilippe, Gilbert, Boonen, Gaviria, Kittel, Dan Martin…) sont vraiment impressionnants. C’est l‘équipe de l’heure dans le cyclisme!