Finalement, un vélodrome couvert au Québec!

C’est la meilleure nouvelle dans le monde du cyclisme depuis un moment: le Québec aura enfin un vélodrome couvert!

Depuis le temps qu’on espérait une telle nouvelle sur ce site!

Plusieurs informations sont toutefois incohérentes d’un média à l’autre ayant rapporté la nouvelle.

Dans certains, on affirme que le projet global est estimé à 10 millions de dollars, dans d’autres médias à six millions de dollars.

Ce qui est précis cependant, c’est l’engagement du Gouvernement du Québec à investir 4,5 millions dans le cadre de son fond de développement du sport et de l’activité physique. La ville de Bromont injectera une somme de 2 millions, portant le budget à 6,5 millions. Si le projet coûte plus cher, c’est du côté du privé et d’autres partenaires que l‘équipe veut combler la mise.

La date d’ouverture est également incohérente d’un média à l’autre. J’ai pu voir aujourd’hui l’automne 2019, ou carrément 2020.

Le site est évidemment le Centre national de cyclisme de Bromont, là on y trouve déjà une piste à ciel ouvert. Outre un toit, une nouvelle piste sera installée et des infrastructures pour la pratique du BMX, de la gymnastique, du volleyball ou de la trampoline ainsi que de la course à pied seront aussi disponibles via deux gymnases.

Les phases subséquentes du projet (d’où peut-être la confusion sur le montant total du projet comme sur les dates de mises en service) portent sur la rénovation du bâtiment actuel du CNCB ainsi que sur le développement d’un volet médical et scientifique.

Mine de rien, c’est tout un centre d’intérêt cycliste que Bromont développe actuellement, avec le vélo de montagne déjà bien développé autour de la montagne. Nul doute qu’avec un vélodrome couvert, l’attrait de cet endroit pour la pratique de toutes les disciplines du cyclisme sera difficile à battre.

Il fait également plaisir de lire que le vélodrome sera ouvert 365 jours par an, maximisant les possibilités d’y aller s’entrainer. Rien de mieux qu’une séance d’une heure de piste par semaine sur un pignon fixe l’hiver pour entretenir le coup de pédale!

Situé à environ 45min de route de Montréal et Sherbrooke, Bromont demeure facilement accessible de ces grands centres urbains. Ce serait toutefois bien de voir l’Autoroute 10 passer de deux à trois voies, cet autoroute étant déjà très fortement sollicité les vendredi et dimanche soirs.

Bravo à toute l‘équipe derrière ce projet et à la FQSC pour avoir soutenu l’initiative!