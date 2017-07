Exclusion de Sagan: une décision sévère!

L’exclusion de Peter Sagan du Tour de France pour avoir apparemment fait chuter Mark Cavendish à quelques mètres de la ligne d’arrivée de Vittel hier fait couler beaucoup d’encre.

C’est vrai qu‘à prime abord, la photo est assez éloquente.

Alors, bonne ou mauvaise décision des commissaires de course?

Je pense que la décision est très sévère!

Il n’est jamais facile de trancher, et dans ces situations, l’attention aux détails est très importante.

La reprise vidéo montre clairement que Sagan n’est probablement pas aussi fautif qu’on peut le croire.

D’une part, Cavendish a pris une très mauvaise décision en tentant de se faufiler entre Sagan et la balustrade: il n’y avait clairement pas la place, à moins que Sagan dévie sur sa gauche, ce qui était peu probable à ce stade du sprint.

Le vidéo montre ensuite la tête de Cavendish sur le dos de Sagan, comme si le coureur anglais était déjà en déséquilibre. Quelques fractions de secondes plus tard, Cavendish était clairement en déséquilibre et on réalise alors que sa chute est inévitable.

Ce n’est qu’ensuite que Peter Sagan sort le coude, peut-être pour rester, lui, en équilibre sur sa machine, étant clairement coincé derrière Demare? C’est clair que Sagan a commis une faute en sortant ainsi le coude, mais de là à croire que Cavendish est tombé uniquement en raison de cela, il y a un monde.

Cavendish a donc pris des gros risques hier, et je pense qu’il porte une part importante de responsabilités dans sa chute. En ce sens, la décision d’exclure Peter Sagan du Tour est très, très sévère par les commissaires, et Sagan ne mérite certainement pas cela.

Je n’aime pas beaucoup Peter Sagan, je l’ai écrit hier, mais j’aime encore bien moins les injustices. La décision est vraiment sévère, car le Tour se prive ainsi du champion du monde en titre, un coureur qui attire les foules et qui ne laisse personne indifférent. Sagan pourrait-il se venger plus tard et éviter pendant un temps les courses ASO? Ca sera à voir!

L‘équipe Bora a logé une contestation de la décision, il faudra voir ce que ça donne… mais aucun mécanisme d’appel ne permet en principe de renverser une décision des commissaires de course.

Je n’aime pas beaucoup Mark Cavendish non plus, ce sprinter a toujours été très dangereux à l’approche de la ligne et a lui-même fait chuter plusieurs coureurs dans les emballages finaux. À ce petit jeu, on gagne, on perd aussi comme hier…

Quoi qu’il en soit, pourquoi ne pas instaurer dans le cyclisme un système de cartons jaune et rouge comme dans le football? Ainsi, Sagan aurait pu hériter hier d’un carton jaune, soit un avertissement, tout comme Cavendish. À la prochaine infraction seulement, ils auraient pu être éjecté du Tour… ce qui n’empêcheraient pas les commissaires de distribuer des cartons rouges sur les très grosses fautes, évidentes.

Madiot, la passion du cyclisme

Marc Madiot nous a refait toute une célébration suite à la victoire de son coureur Arnaud Demare hier dans le bus de l‘équipe. Payez-vous les images, ça vaut la peine… passion du cyclisme quant tu nous tiens!

On croirait revivre les images de Madiot lors de la première victoire d‘étape de Thibaut Pinot sur le Tour, il y a quelques années!