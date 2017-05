Etna: qui pour succéder à Alberto Contador?

Premier test du Giro aujourd’hui, avec l’arrivée au sommet de l’Etna, le volcan sicilien.

17 kilomètres d’ascension, une pente moyenne à 7%, avec quelques passages entre 10 et 14%, de quoi faire les premiers dégâts. En clair, personne ne gagnera le Giro demain, mais quelques favoris pourraient bien le perdre.

Dommage que Fabio Aru, sicilien lui-aussi, n’ait pu prendre le départ de ce Giro: ses talents de grimpeur auraient pu s’exprimer sur cette ascension!

L’ascension a été empruntée la dernière fois par le Giro en 2011, une étape gagnée par Alberto Contador. Voyons plus tard aujourd’hui qui pourra lui succéder.

Évidemment, les yeux se tournent vers Nairo Quintana, le meilleur grimpeur du peloton.

Vicenzo Nibali devra se dévoiler, enfin. Il a été discret jusqu’ici cette saison, mais il ne peut plus se cacher.

Les deux coureurs Sky, Thomas et Landa, devront aussi rester au contact. On aura probablement une indication sur lequel des deux est le plus en forme en ce moment.

Personnellement, j’ai bien hâte de voir Thibault Pinot à l’ouvrage sur cette montée. On saura rapidement s’il pourra être un candidat à la victoire finale.

On sera également fixé sur Tom Dumoulin, Bauke Mollema ainsi que Tejay Van Garderen.

Le maillot rose actuel, Gaviria, n’a aucune chance de conserver son paletot aujourd’hui ; avec le maillot rose à portée de presque tous les favoris, gageons un joli feu d’artifice. L‘étape sera très intéressante, assurément.