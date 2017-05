Dumoulin, un bon coup à jouer!

Merci à tous les lecteurs pour des commentaires passionnants hier sur le Giro.

Je suis d’accord avec vous: ce Giro pourrait être truffé de rebondissements, à commencer par aujourd’hui sur le premier long chrono: Dumoulin, mon favori pour l’emporter, pourrait prendre le maillot rose et s’installer avec une certaine avance jusque dans les Dolomites.

Thibault Pinot a également une belle opportunité, lui qui s’est beaucoup amélioré dans les épreuves contre-la-montre: il doit aujourd’hui repousser Quintana et Nibali le plus loin possible, pour ensuite pouvoir gérer son avance dans la montagne.

Le défi de Quintana sera de limiter ses pertes sur ce premier long chrono, sachant qu’il se débrouille toutefois assez bien dans les épreuves chrono.

Enfin, Nibali voudra rester au contact et limiter la casse une fois de plus, pour préserver ses chances dans la dernière semaine où, logiquement, son expérience et sa condition ascendante devraient l’avantager.

N’oublions pas non plus qu’un autre chrono est prévu le dernier jour du Giro! Si Quintana devait prendre une valise aujourd’hui puis se refaire dans la montagne, notamment sur l‘étape du Stelvio, il devra toutefois se présenter au dernier chrono avec une certaine marge de manoeuvre.

Dumoulin, quant à lui, devra contrôler ses nerfs et résister à la tentation d’essayer de suivre les grimpeurs en montagne: monter au train, à son rythme, s’est révélé la meilleure des solutions sur le Blockhaus dimanche. Avec le chrono du dernier jour pour faire un rapproché au général, il pourrait bien demeurer une grosse menace jusqu’au dernier jour.

Bref, la suite du Giro s’annonce passionnante!