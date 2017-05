Dumoulin, façon Indurain!!!

Quelle étape hier mes amis!

C’est pas compliqué, Tom Dumoulin a atomisé le chrono façon Big Mig des années 1990 sur le Tour de France, relayant son plus proche rival, Geraint Thomas, à 49 secondes. Si d’autres gros rouleurs comme Jungels, Sanchez ou Kiryienka limitent la casse (mais ne jouent pas le général de toute façon), les autres favoris du Giro, exception faite peut-être de Nibali, se sont pris une sacré valise hier.

Nibali justement est quand même repoussé à plus de deux minutes.

Mollema est à 2min17.

Yates à 2min39.

Pinot à 2min42.

Kruijswijk à 2min43.

Quintana à 2min53.

Pozzovivo à 3min07.

Au général, Tom Dumoulin s’installe en rose avec 2min23 sur Quintana, trois autres coureurs étant dans un mouchoir de poche avec environ 2min40 de retard, soit Mollema, Pinot et Nibali. Oubliez les autres, ils ont perdu ce Giro.

Mon Dieu que ça va être intéressant pour la suite!

Voilà désormais Quintana en mode rattrapage, avec l’obligation de passer à l’attaque, et pas dans le dernier kilomètre des cols: avec plus de deux minutes dans la vue, il devra partir de plus loin pour espérer combler et surtout, dépasser son retard sachant que Dumoulin aura de nouveau l’avantage le dernier jour, sur le chrono très roulant vers Milan.

Idem pour Pinot qui devra s’allier avec Quintana pour espérer faire péter Dumoulin en montagne.

Nibali a prouvé hier que sa forme est ascendante, ce qu’on soupçonnait. Voilà de quoi bâtir la confiance pour la dernière semaine! Rappelez-vous le coup qu’il a fait l’an dernier sur le Giro, renversant la course justement en dernière semaine. Attention à lui!

Enfin Dumoulin sera en mode “damage control” dans la montagne, son seul objectif étant de limiter la casse en montant à son train. Il a très bien joué ses cartes sur le Blockhaus, limitant ses pertes à moins de 30 secondes sur Quintana… Son équipe Giant est cependant peu armée pour l‘épauler, ce sera un handicap que Miguel Indurain lui n’avait pas en montagne avec ses Banesto…

Ca commence aujourd’hui sur la route de Bagno di Romagna, avec quatre cols (passo) à franchir. Les jambes seront lourdes! Le sommet du dernier col est cependant à 25 kms de l’arrivée, de quoi se refaire si jamais Dumoulin ou d’autres devaient perdre une petite minute dans l’ascension.

On attendra ensuite samedi avec l’arrivée à Oropa. Dix bornes pour une course de cote qui créera assurément des écarts. À ne pas manquer! Si le général bouge significativement dans les prochains jours, ce sera samedi prochain.

On entrera ensuite dans le vif du sujet mardi prochain sur la route de Bormio, avec deux ascensions du Stelvio. Ca va faire mal. L‘étape reine de ce Giro, 222 bornes à franchir dans la journée… ouf! Si vous ne deviez regarder qu’une seule étape de ce Giro, c’est celle-là!

Si l‘étape du lendemain vers Val di Fassa devrait être plus facile, il y a quand même à nouveau 219 kms à franchir. Les organismes seront éprouvés au terme de ces journées.

Restera l’apothéose, trois étapes difficiles, la première vers Ortisei, la deuxième vers Piancavallo, la troisième vers Asiago, et enfin le chrono du dernier jour, très roulant, sur 29 kms (avantage Dumoulin assurément!).

En conclusion, ce Giro n’est pas encore gagné, mais Tom Dumoulin a pris une belle option. Quintana, Pinot, Nibali et Mollema demeurent actuellement au contact, et chacun devra jouer ses cartes intelligemment s’il veut s’imposer, misant sur leurs forces respectives.

Il n’y a rien de plus passionnant que des grimpeurs obligés de passer à l’attaque en montagne, et des rouleurs obligés de rouler à fond dans les chronos pour espérer s’imposer, notamment le… dernier jour de la course. Je vous garantie un Giro avec d’autres rebondissements!