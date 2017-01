Des liens utiles pour tenir vos résolutions du Jour de l’An!

Nous sommes nombreux à avoir beaucoup de bonnes intentions en ce début d’année 2017.

Il nous faudra une bonne dose de motivation, d’abnégation, de persévérance mais aussi de connaissances pour réaliser nos objectifs sportifs de 2017.

Voici quelques liens à des articles rudement bien faits et qui vous permettront peut-être d’orienter votre reprise en fonction des plus récentes connaissances en matière de science de l’entrainement. Je remercie Guy Thibault d’avoir porté ces liens à ma connaissance, et l’invite à ne jamais hésiter à continuer de le faire!

Ce premier lien vous oriente sur les fondamentaux de la musculation spécifique au cyclisme. Je vous rappelle que le premier défaut de la vaste majorité des cyclistes amateurs est de ne pas pouvoir appliquer suffisamment de force sur les pédales. Trois mois de muscu intensive pourrait faire de vous un(e) autre cycliste dès la reprise au printemps prochain! L’article contient des vidéos YouTube vous permettant également de bien visualiser la gestuelle des exercices à réaliser.

Ce deuxième lien porte sur la 2e qualité en importance à travailler sur votre home-trainer cet hiver, l’efficacité du pédalage. Rappelons que puissance = force x vélocité… Rien de mieux que de faire des “pyramides” de cadence par exemple, par paliers d’une minute à X RPM, pour retrouver la soquette légère en peu de temps!

Ce troisième lien vous oriente sur un article montrant l’intérêt d‘être un athlète complet pour être un bon cycliste…

Ce quatrième lien vous permet de mieux comprendre toutes les étapes d’un entrainement par intervalles courts dit “ultime”, selon la formule de Guy Thibault. Efficacité garantie, j’en atteste personnellement.

Ce cinquième lien, qui m’a intéressé tout particulièrement car ça m’avait échappé, porte sur l’ouvrage de Frédéric Grappe, Puissance et Performance en cyclisme: S’entrainer avec des capteurs de puissance. Êtes-vous bien certain d’optimiser votre entrainement avec votre capteur?

Le sixième lien porte sur l’application Zwift, la folie actuellement au Québec puisque nous ne pouvons pas nous entrainer dehors. À découvrir!

Pour ma part, ma reprise est toujours reportée par une saleté de virus qui m’a jeté par terre le 28 décembre dernier et qui refuse de sortir de mon organisme. Putain, j’en ai marre!!!!!