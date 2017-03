Des Colombiens partout!

Ca fait déjà deux ans qu’on parle, sur ce site comme ailleurs, de la formidable génération de coureurs colombiens actuellement en activité dans le peloton professionnel européen.

On en a une démonstration éloquente ces jours-ci avec les victoires de Sergio Henao sur Paris-Nice, et de Nairo Quintana hier sur Tirreno-Adriatico.

Quintana a gagné la “Course des deux mers” en s’imposant notamment avec une facilité déconcertante au sommet du Terminillo lors de la 4e étape.

On a aussi eu sur l‘épreuve un joli numéro de Fernando Gaviria, qui s’est notamment imposé au sprint lors de la 6e étape, et qui représente un favori logique pour Milan San Remo le week-end prochain. La Quick Step l’a d’ailleurs désigné leader au même titre que Julian Alaphilippe.

Bref, c’est vraiment l‘âge d’or du cyclisme colombien, et tout leur semble possible, même une victoire sur le Tour de France cet été avec Quintana. Le leader de la Movistar passera toutefois par l’Italie avant, dans un pari un peu fou, celui de réaliser un doublé Giro-Tour en 2017. Le dernier coureur à avoir réussi pareil doublé est Marco Pantani en 1998.

Outre Quintana, Henao et Gaviria, les autres coureurs colombiens de premier plan sont les Darwin Atapuma, Carlos Betancur, Esteban Chaves bien sûr, Miguel Lopez, Jarlinson Pantano et Rigoberto Uran. Que du beau monde!

Le secret d’un tel succès? Je vous avoue ne pas trop savoir… Peut-être simplement le fruit de 30 ans de développement du cyclisme là-bas, après l’impulsion initiale dans les années 1980, notamment avec Luis Herrera et Fabio Parra. Les Mondiaux de Duitama en 1995 n’ont certainement pas nuit non plus. Les coureurs colombiens trouvent peut-être également plus facilement leurs marques au sein des formations européennes qui, depuis le temps, ont certainement mieux compris la culture colombienne et les besoins de ces coureurs pas tout à fait comme les autres.