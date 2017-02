Défi Gatineau-Mont Tremblant 2017

Ce sera bientôt le printemps au Québec et avec lui, le temps de planifier votre saison cycliste.

Bonne nouvelle, le Défi Gatineau-Mont Tremblant est de retour cette année, les 3 et 4 juin prochain.

La cause est toujours la même, une très bonne cause: permettre à une équipe du Casino de prendre part au Grand Défi Pierre Lavoie qui fait bouger le Québec, et octroyer une subvention à une école de la région de l’Outaouais pour lui permettre de développer ses infrastructures de sport ou récréatives.

Au menu comme d’hab, deux journées magnifiques de cyclisme, entre le Casino du Lac Leamy à Gatineau et la station de ski du Mont Tremblant, quelques 160 kilomètres plus loin.

Pour avoir participé aux deux dernières éditions, l’encadrement est top, l’accueil parfait, et la soirée au Mont Tremblant toujours aussi agréable. Et l’ambiance, géniale.

Rappelons également qu’il ne s’agit en aucun cas d’une compétition. Si le premier groupe sur la route roule à bonne allure, le but est de travailler ensemble pour avoir du fun, et rouler efficacement. Plusieurs arrêts sont prévus en cours de route, notamment pour manger le midi, permettant des regroupements et de se refaire une santé.

Je vous dirais même que le parcours est parfait, puisque les premiers kms du samedi, et donc aussi les derniers kms du dimanche, sont plutôt plats, entre Thurso et Gatineau. Le parcours comporte quelques difficultés, mais rien d’insurmontable.

Cette année, l‘équipe de l‘événement reprend la formule d’il y a deux ans côté organisation de l’hébergement à Mont Tremblant, ce qui devrait faciliter la vie des participants. En gros, l‘équipe maximisera l’utilisation des chambres réservées pour l‘événement à Tremblant.

On s’inscrit ici. Faites vite, les organisateurs m’informent que les inscriptions vont bon train et qu‘à ce rythme, l‘événement affichera complet avant le mois de mai! On peut s’inscrire à titre d’individuel, ou bien en équipe de 5 ou 10 personnes, ouvrant la porte à des réductions quant aux tarifs d’inscription. C’est parfait pour les équipes cyclistes!