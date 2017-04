David Gaudu, l’espoir français

La présence au sein des premières positions du jeune David Gaudu mercredi dernier dans le Mur de Huy sur la Flèche Wallonne a piqué davantage ma curiosité et j’ai voulu en savoir plus sur ce néo-pro.

Ben dit donc, la France pourrait tenir là un futur grand champion.

D’abord, le chiffre: 92.

C’est la valeur de sa VO2max, telle qu’estimée par l’entraineur de son équipe FDJ, Frédéric Grappe. Du jamais vu selon lui!

Ensuite, le gabarit: 1m73, pour 53 kilos.

Je fais 1m73 pour 62 kilos, je commence le jeûne dès demain matin!

Autrement dit, format grimpeur, c’est certain. À 53 kilos toutefois, la puissance chez les pros risque de lui manquer un peu, mais à 20 ans, il a tout le temps devant lui pour se développer.

Enfin, peut-être le plus important, un mental à toute épreuve, aucun complexe, une excellente confiance en lui. Il l’a d’ailleurs prouvé dans le Mur de Huy, étant le premier à accélérer l’allure dans les derniers mètres avant l’arrivée.

Le palmarès chez les amateurs confirme également toutes ces qualités: vainqueur l’an dernier de la Course de la paix, du Tour de l’avenir, 3e du Championnat de France, il semble plutôt taillé pour les courses par étapes où la montagne a une belle part des étapes.

Cette année, outre sa présence devant dans les derniers hectomètres de la Flèche Wallonne, il s’est également distingué sur le Tour de Catalogne où il a réussi à suivre Froome et Valverde dans certaines ascensions.

À 20 ans, le plus difficile sera de le faire progresser doucement au niveau professionnel, sans le cramer. Faisons confiance à Marc Madiot et Fred Grappe pour ne pas passer à côté d’un si grand talent, peut-être le plus intéressant – mais dans un autre registre – depuis Bernard Hinault.

Gaudu est au départ aujourd’hui du Tour de Romandie – une de mes épreuves préférées du calendrier – dans les rue d’Aigle, siège de l’UCI. Après le prologue du jour, la 1ere et la 4e étape devrait lui permettre de s’exprimer, avec des arrivées en altitude de Champéry et Leysin. À surveiller de près!