Dauphiné: prépa finale pour le Tour!

La 69e édition du Critérium du Dauphiné Libéré s‘élance ce week-end. Le Dauphiné marque pour moi chaque année le début de la préparation finale en vue du grand rendez-vous de la saison, le Tour de France.

J’aime le Dauphiné, une course qui se déroule dans une région qui m’est très chère.

Chris Froome (vainqueur sortant), Alberto Contador, Richie Porte, Alejandro Valverde, Fabio Aru, Romain Bardet, Dan Martin, Warren Barguil sont notamment au départ, pour un plateau assez exceptionnel merci!

Tous ces coureurs qui préparent le Tour auront de quoi se tester sur la prochaine semaine, surtout lors des trois dernières étapes en montagne. Avant cela, ils auront un chrono de 24 kms à négocier lors de la 4e étape mercredi prochain, ce qui fera les premiers écarts.

Le premier test en montagne surviendra vendredi prochain avec l’arrivée à La Motte Servolex, tout près de Chambéry et siège du service-course de l‘équipe AG2R – La Mondiale. Gageons que Romain Bardet voudra s’illustrer sur l’ascension précédent l’arrivée, le Mont du Chat, une ascension difficile suivie d’une descente technique sur une route très étroite. Action garantie!

On enchaine le lendemain vers l’Alpe d’Huez, qui sera atteint via le col de Sarenne, sauvage mais aussi difficile.

Enfin, la dernière étape dimanche 11 juin sera très courte, 115 kms seulement, mais ponctuée de quatre beaux cols, soit le col des Saisies, le col des Aravis, le col de la Colombière avant l’ascension finale vers le Plateau de Solaison. Superbe étape, qui sera assurément nerveuse dès le départ! Très inspirant.

J’aime bien ces trois dernières étapes, assez coutes (la plus longue fait 168 kms), propices à créer une course de mouvement. Alberto Contador sera très certainement à l’attaque, lui qui sort d’un gros bloc d’entrainement à Tenerife (tiens tiens…). Froome et les autres voudront ne rien céder, surtout pas sur le plan psychologique, une donnée qui entre désormais en ligne de compte.

Les Canadiens

Je n’en vois aucun au départ. Hugo Houle est sur les Boucles de la Mayenne, Antoine Duchesne n’est pas dans l’alignement Direct Énergie, Mike Woods se repose de son Giro, Svein Tuft aussi. Est-ce pour autant une indication qu’aucun Canadien ne pourrait être présent sur le Tour? Je n’en suis pas sûr… c’est trop tôt pour se prononcer.