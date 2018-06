Dauphiné Libéré: les enseignements

Je sais pas vous, mais personnellement je me suis régalé des dernières étapes de ce Critérium du Dauphiné Libéré.

D’une part, les images de France Télévision, tout simplement extraordinaires! L‘étape de samedi via le Cormet de Roseland était tout simplement un régal et un bonheur pour les yeux, c‘était formidable. Que de beaux paysages, que la montagne est belle! Il me tarde de la retrouver…

D’autre part, la course elle-même, qui s’est beaucoup résumée à un bras de fer entre AG2R-La Mondiale et Sky. Tantôt Bardet, tantôt Latour, tantôt Geoghegan, tantôt Thomas, avec comme jokers les Dan Martin ou encore Daniel Navarro ou Emanuel Buchmann.

Chose certaine, il y a des comptes qui auront à se rendre sur les routes du Tour entre Sky et AG2R-La Mondiale, les Sky n’ayant pas apprécié que l‘équipe française roule suite à la crevaison de Thomas à un mauvais moment hier. Pourtant, je suis de l’avis de la majorité, il n’y avait pas faute puisque AG2R-La Mondiale roulait déjà depuis un petit moment, et qu’une crevaison est un incident de course comme les autres.

Pour le reste, j’ai été impressionné par le travail de Geoghegan, que je ne connaissais pas. Cachez un Sky, un autre arrive au galop!

J’ai été un peu plus inquiet pour Vicenzo Nibali, qui n’est visiblement pas encore en condition. Il reste cependant 4 semaines avant le début du Tour, pas d’affolement.

Les coureurs français se sont bien distingués sur ce Dauphiné, c‘était beau à voir avec les Warren Barguil, David Gaudu, Nicolat Edet, Romain Bardet, Pierre Rolland, Guillaume Martin, Julian Alaphilippe, Rudy Mollard, Leo Vincent ou encore Maxime Bouet. Tout cela est bien encourageant en vue du Tour…