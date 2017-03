Cyclisme à la télé: l’offre diminue?

Vous avez été nombreux à demander récemment comment on pourrait suivre Milan SanRemo à la télé ce samedi 18 mars depuis le Québec.

Réponse: pas possible, et c’est bien dommage. Croyez-bien que je le regrette. La récente sortie de l’ex-skieur Jean-Luc Brassard à propos de la diversité des sports offerts à la télé au Québec était, dans ce contexte, tout à fait à propos. N’essayez pas de suivre les exploits d’immenses champions comme Érik Guay, Alex Harvey, Hugo Houle ou Antoine Duchesne au Québec, pas possible. Une honte! C’est pas compliqué, c’est juste du hockey.

Je signale au passage que le réseau anglais de Radio-Canada (CBC) continue de diffuser, les samedi et dimanche après-midi, une grande diversité de sports via leur émission “Road to the Olympic”, une émission qui peut durer plusieurs heures. C’est ainsi que j’ai pu suivre la Coupe du Monde de ski alpin cet hiver, et même du bobsleigh et de la luge! Oubliez ça au Québec…

Comment l’expliquer? Pas sûr du tout, mais disons que Peter Sagan est slovaque, pas américain comme Lance Armstrong, et encore moins canadien…

Bref, pour samedi, quels sont les bons plans? Perso, je m’en remets au stream sur Internet, et consulte les sites CyclingFans.com ou SteepHill.tv pour trouver des liens où je peux regarder la course sans géo-blocage sur mon ordinateur. Ce n’est habituellement pas parfait, mais ça fonctionne la plupart du temps. Cette saison, j’ai pu ainsi suivre les étapes de Paris-Nice, ou encore la Strade Bianche.

On peut aussi s’abonner à Cycling.tv et profiter des retransmissions ainsi, mais c’est plus cher.

Pendant ce temps, sur la chaine télé RDS au Québec, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de cyclisme: ils repassent les vieilles étapes du Tour Down Under en janvier dernier, voire du Tour d’Oman… À ce stade-ci, qu’est ce qu’on s’en fout!