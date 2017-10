Critérium de Shanghai: à quoi ça rime?

A.S.O. organisait ce week-end le premier critérium de Shanghai. Beau plateau au départ, avec notamment la présence de Chris Froome, Alberto Contador, Warren Barguil, Rigoberto Uran, Petr Vakoc, Edvald Boassom Hagen ou encore Greg Van Avermaet, Michal Kwiatlowski ou Marcel Kittel.

En gros, la course s’est déroulée avec très peu de public présent, si ce n’est sur les quelques mètres entourant la ligne d’arrivée.

Ca rime à quoi? On déplore des saisons trop longues… et on vante la mondialisation du cyclisme… mais est-ce efficace que d’organiser un tel critérium?

J’en suis vraiment pas sûr! Spectacle d’exhibition avec peu d’impact à mon avis.