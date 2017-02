Contador fait le show!

Voilà exactement pourquoi j’aime bien Alberto Contador: il court pour gagner, jamais pour faire 2e, et n’hésite jamais à se porter à l’offensive.

On a eu un autre exemple du caractère bien trempé du Madrilène hier sur la 2e étape de la Ruta Del Sol. Payez-vous les images de l‘étape, c’est un beau spectacle.

Contador s’est envolé à un peu moins de 3 kilomètres de l’arrivée, après un gros relais de son équipier Felline. Trois kilomètres, c’est à la fois près mais aussi très loin de l’arrivée!

Contador s’est fait reprendre par un Thibault Pinot inspiré à quelques centaines de mètres de l’arrivée. Pinot s’impose, après avoir manifestement mieux géré son effort. C’est peut-être une constance ces dernières années chez Contador: il a tendance à attaquer très fort, puis à plafonner, puis à baisser de régime. Il est clair avec les images qu‘à la flamme rouge, Contador piochait pour avancer, et devait enlever du braquet. C’est ce qui aura permis à Pinot de rentrer, puis de le déposer.

Contador s’empare cependant de la tête du général, bien joué la veille du chrono car il partira aujourd’hui dernier et aura donc les temps de référence de ses adversaires.

Pinot sera à surveiller lui aussi sur ce chrono, ayant fait de gros progrès depuis trois ans dans cette discipline. Avec Valverde en embuscade, cette Ruta Del Sol est loin d‘être jouée…

C’est en tout cas la course la plus excitante depuis le début de la saison selon moi. Merci aux “vieux” briscards du peloton que sont Valverde et Contador!