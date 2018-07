Chrono par équipe: les équipes françaises à la rue!

La BMC a mouché de quelques secondes les Sky hier dans le chrono par équipe, je sais pas pourquoi mais ca m’a bien fait plaisir.

Du coup, voilà un Belge, Greg Van Avermaet, en jaune la veille d’un France-Belgique sur la Coupe du Monde de foot!

Les bonnes opérations du jour sont à mettre au compte des SunWeb de Tom Dumoulin, des Michelton-Scott d’Adam Yates et des Education First-Drapac de Rigoberto Uran.

Romain Bardet et ses AG2R – La Mondiale ont su limiter la casse de belle façon aussi, Bardet pointe désormais à 20 petites secondes de Froome près les trois premières étapes, bien joué!

De l’ensemble des favoris pour la victoire finale, c’est Dumoulin qui est le mieux placé pour le moment, à 11 petites secondes du maillot jaune. Uran suit avec un retard de 35 secondes.

AG2R – La Mondiale a été hier la seule équipe française à offrir une performance décente sur ce chrono par équipe. Toutes les autres sont en queue de classement. Il faut y voir assurément les objectifs de ces équipes, qui n’ont personne pour le général. Barguil avait déjà annoncé ne pas viser une place au général, mais bien des victoires d‘étape en montagne: perdre du temps est donc une bonne chose pour obtenir un bon de sortie plus tard dans l‘épreuve.

Groupama-FDJ n’a visiblement pas confiance en Gaudu pour une place au général. Direct Energie et Cofidis, dernière équipe hier, joueront aussi les victoires d‘étape.

Ceci étant, on peut se demander si les équipes françaises n’auraient pas intérêt de travailler un peu plus cet exercice spécifique en saison, ne serait-ce que pour se rapprocher du maillot jaune en début de Tour? La vaste majorité des coureurs français sont déjà loin de la tête de course, hormis Alaphilipppe (ainsi que Bardet et Rolland)auteur d’un bon chrono avec son équipe belge QuickStep.

Aujourd’hui, on est dans la région du président de l’UCI, David Lappartient. Ca arrivera au sprint, 100% sûr. Misez Colbrelli.