C’est en Andalousie que ça se passe!

La saison est désormais bien lancée, avec actuellement le Tour d’Oman, le Tour d’Algarve mais surtout, surtout, le Tour d’Andalousie (Ruta Del Sol) ou l’action est très, très intéressante.

Les images du final de la première étape remportée au sprint au sein d’un petit comité par Alejandro Valverde sont ici. Final inspirant, où on a vu un Alberto Contador très offensif, fidèle à son esprit de course. J’aime.

Valverde confirme par cette nouvelle victoire son excellent début de saison, et il est LE client pour la victoire au général. Ca sera très intéressant aujourd’hui avec une arrivée en altitude, puis vendredi avec un chrono de 12 bornes. Le plateau de coureurs est de très bonne facture aussi, avec outre Valverde et Contador, les Pinot, Landa, Nieve, Poels, Rolland, Uran et Barguil. Vous voyez probablement en Andalousie les coureurs qui seront devant sur Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico.

Pour revenir à l‘étape d’hier, Reichenbach a très certainement mal lancé son attaque à 1200m de l’arrivée, partant de la sixième position: les trois premiers l’ont vu venir, bonjour la surprise! C’est ainsi que Valverde n’a eu aucun mal à accrocher. Aurait mieux valu partir de la 3e position dans l‘échappée!

Et à 800m, lorsque Reichenbach a coupé son effort, aucun des deux Sky n’y est allé, autre grossière erreur puisqu’ils pouvaient se permettre de “griller” une cartouche à ce moment… Au lieu de ça, les deux Sky sont restés sagement en… 4e et 5e position de l‘échappée. Et Valverde n’a eu aucun mal à conclure, en vieux briscard qu’il est.

Vraiment, les coureurs d’aujourd’hui ne savent plus courir!!!