Ca roule en Italie!

Fin de saison assez intéressante merci du côté de l’Italie, avec le Giro d’Emilia et le GP Bruno Beghelli ces derniers jours, et à venir cette semaine les Tri Valle Varesine, Milan-Turin et le Grand Prix du Piémont en prélude au Tour de Lombardie, samedi prochain.

Le final de ce Tour de Lombardie est superbe, avec la Madonna Del Ghisallo à franchir, puis le difficile Muro di Sormano qui nous ramène vers le lac de Côme, puis la route qui longe le lac et le retour sur Côme via cette boucle pour aller chercher le Civiglio et le SanFermo. Ne manquez pas les images samedi prochain, de quoi se motiver à rouler encore!

À noter la belle 2e place du Canadien Mike Woods sur le Giro d’Émilia, battu seulement par un Primoz Roglic qui a retrouvé un second souffle après sa victoire épuisante sur la Vuelta. Mike Woods sera l’un des favoris du Tour de Lombardie et ca sera intéressant à suivre.

Pour suivre les 2 dernières heures du Giro d’Émilia, c’est ici sur la télé italienne. Merci à un lecteur de LFR, f p, pour le lien!

On commentera le reste de l’actualité cycliste plus tard cette semaine.