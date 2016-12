Bonne année 2017

Je souhaite à tous les lecteurs de La Flamme Rouge une bonne et heureuse année 2017, remplie de belles sorties à vélo bien sûr!

Bien malade ces derniers jours, je n’ai pas pu mettre à jour ce site comme je l’aurais voulu.

Un signe de la suite? Mon défi en 2017 sera de maintenir La Flamme Rouge à flot: récemment passé au sein de la haute gestion de Statistique Canada, mon emploi du temps et mes responsabilités ont considérablement changé. Si la passion du cyclisme est toujours intacte, c’est le temps qui, désormais, m’est compté et il m’est difficile de choisir entre la pratique du cyclisme, et La Flamme Rouge…

On verra bien comment ça se passera dans les prochaines semaines. Entretemps, merci à tous pour une autre belle année, pour vos commentaires toujours plus nombreux et qui font de ce site un réel – et unique – lieu d‘échange entre passionnés du plus beau sport qui soit, le cyclisme sur route.

J’ai trouvé l’image ci-bas sur le site Facebook du projet de vélodrome à Trois-Rivières, un projet qui semble progresser. Je leur souhaite la meilleure des chances en 2017 pour voir leur projet avoir une fin heureuse.