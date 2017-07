Aru, le mieux placé?

Beaucoup d‘énergie déployée ce week-end sur les deux étapes du Massif central pour, au final, peu de changement au classement général. Le fait du week-end est évidemment le passage du maillot jaune de Fabio Aru à Chris Froome.

Même si Aru a été battu à la pédale samedi, probablement en raison d’une faute de placement au pied de la dernière bosse par manque d‘équipiers, je pense que l’Italien doit être rudement content de s‘être débarrassé du maillot jaune. Il demeure à une poignée de secondes de Froome, et son équipe et lui n’ont plus à assumer le poids de la course. C’est parfait pour lui, il pourra s’employer à passer à l’attaque mercredi et jeudi prochain.

AG2R: pourquoi?

Sur la route vers le Puy-en-Veley hier, je n’ai pas compris pour les AG2R – La Mondiale ont continué de rouler une fois que Froome ait réintégré le peloton de tête après son incident mécanique au pied du col de Peyra Taillade. À ce moment, la responsabilité de la course revenait aux Sky, sans aucun doute.

Au lieu de ça, Chris Froome était bien trop content de trouver dans l‘équipe de Chambéry des coureurs qui faisaient parfaitement son jeu. Je ne comprendrai jamais ce genre de comportement, y’a pas de cadeaux à faire sur le Tour!

Les Alpes

Les étapes de mercredi et jeudi devraient faire bouger le classement général sans nul doute. Avec quatre coureurs à moins de 30 secondes du maillot jaune et avec seulement six étapes à faire, c’est un Tour de France très serré qui se déroule sous nos yeux. N’oublions pas non plus Dan Martin et Mikel Landa, qui sont tous deux à un peu plus d’une minute de Chris Froome.

C’est peut-être dans les derniers kilomètres de l‘étape de jeudi, sur les pentes du col d’Izoard, que le Tour sera décidé… tout en n’oubliant pas le dernier chrono samedi à Marseille, à l’avantage de rouleurs comme Froome et Uran.