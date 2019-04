À battre: 54.526m

C’est l’une des plus vieilles épreuves en cyclisme: le record de l’heure.

La plus souffrante aussi, dixit Eddy Merckx. Et quand Eddy cause, on l’écoute.

Première marque, en 1893. Une plombe. Henri Desgrange. Pour ceux qui ne savent pas qui c’est, y’a un beau monument à 1km du sommet du Galibier, côté Lautaret, qui vous renseignera. Je sais, c’est pas la porte (Porte, c’est un autre, pas Grange). Surtout en ce moment.

Le chiffre à retenir, c’est 54.526km, selon le nouveau règlement UCI introduit en 2014 et permettant de nouveau d’utiliser les vélos de chrono, roues lenticulaires et guidons de triathlète.

Parce que sinon, la vraie marque, c’est 49,700km, établie « Merckx style » par Ondrej Sosenka le 19 juillet 2005, sur un vélo traditionnel. Merckx avait établi en 1972 un monstrueux 49,431 à Mexico, en allant au bout de lui-même. 28 ans plus tard, en 2000, Chris Boardman n’avait fait que 10m de mieux. Qui sera le premier à passer la barre des 50km « Merckx style »? Ca, ca serait grand!

Vous avez aussi « la meilleure performance dans l’heure », détenue par Chris Boardman depuis 1996: 56,375km. Le fantasque écossais Obree avait ouvert une période intense de chasse à ce record en le portant au delà de 51,5km en 1993 grâce à une position révolutionnaire, sur un vélo fabriqué par ses soins en utilisant des pièces de machine à laver. Oui, sa femme l’a quitté.

C’est à la marque de 54.526 que s’attaquera le belge Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) dans les prochaines heures, toujours à Mexico puisque l’altitude induit une résistance de l’air moindre, donc un avantage.

Des chances, Campenaerts? Je pense que oui. Il n’a rien négligé: un vélo au point et surtout une préparation optimale notamment en passant par un long stage d’entrainement en… Namibie, sur les hauts plateaux, question de faire des globules, à défaut de se faire du mauvais sang. Le gus est également un gros rouleur, médaillé de bronze du chrono des derniers Mondiaux.

Le choix de braquet est souvent capital car il doit correspondre d’une part à la distance à couvrir, mais aussi au style du cycliste. Campenaerts choisira entre le 60 ou le 61-14, question de se caler autour de 100-102 rpm durant l’heure (Wiggins avait utilisé un 58-14, mais il tournait les jambes plus vite). Mouais. De toute façon, je ne tire aucun de ces deux braquets, même dans la descente du Mortirolo…

Le défi est aussi l’aérodynamique. Les photos vues jusqu’ici montrent un vélo étudié, peut-être moins la combinaison qui apparait plutôt classique. Victor, mets au moins des couvre-chaussures!

Chose certaine, 60min de pure souffrance. Tu dégustes!

Pour suivre le record en direct, la chaine YouTube UCI annonce un direct. C’est ici.