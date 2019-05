17 mai prochain: on prend Larue!

Le 17 mai prochain, y’a un bel événement à Montréal que vous ne voudrez pas rater: On prend Larue, ou le lancement du nouveau café Larue & Fils et du showroom Castelli, Sportful et Karpos, marques désormais représentées par mon ami Marc-André Daigle.

Et ca tombe rudement bien, y’a justement aucune course sur route ce week-end là au programme de la FQSC, alors on va pouvoir se la péter!!! (faudra cependant revenir au sérieux à temps pour le Nordet… et pour le taxi après l’événement)

Au menu, la formule « 5 @ 8 et plus » avec café Larue et bières du Siboire, qu’on ne présente plus (du moins j’espère). Ha oui! y’aura aussi de la bouffe.

Côté déroulement de l’événement, on présentera bien sûr quelques marques intéressantes, du moins pour moi (et non, c’est pas juste parce qu’elles sont italiennes pour beaucoup!): Castelli (bene), Sportful (molto, molto bene), 3T Bike, Spark Nutrition, Enve, Rotor… souvent du beau matos. Le Sportful, en particulier, j’en portais déjà vous étiez même pas nés… Plus sérieusement, Sportful fabrique vraiment des vêtements cyclistes ET de ski de fond super-top, bien taillés, légers, indéformables et résistants au lavage, ultra-confortables (que dire du « Bodyfit »), j’en ai beaucoup porté dans ma vie jusqu’ici et toujours, toujours avec la même satisfaction. Ceux qui me connaissent le savent, ce n’est pas nouveau.

On aura également un concours « ton jersey custom préféré ». Attention, je peux être créatif à mes heures.

Un DJ sera au commande, et on promet des invités spéciaux (non, ce n’est pas moi bien évidemment, vous ne me remarquerez même pas).

Et puis, Marc-André Daigle est tellement connu et sympathique, juste lui vaut le détour. Une grosse pointure dans le vélo aussi, surtout en Mtb, j’ai vu de mes yeux. Ca s’adonne aussi qu’il a les mollets deux fois plus gros que les miens, preuve à l’appui ci-bas…

Vous voulez pas manquer ca, surtout si vous jouez le maillot rose sur les courses sur route au Québec! L’événement est libre et sans frais, mais pour des raisons de planification, on réserve son billet ici.